الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض لندن تمديد المهلة الانتقالية بين الطرفين

أعرب كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع بريطانيا، اليوم الجمعة، عن أسفه لقرار بريطانيا رفض أي تمديد محتمل للمهلة الانتقالية بين الطرفين، وذلك للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية بعد خروج بريطانيا بشكل نهائي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة فشلت في ثاني جولة من المحادثات في التوصل إلى حلول مع بروكسل.

أمستردام - سبوتنيك. قال ميشيل بارنييه، خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المستقبلية والسياسية بين الطرفين، "جميع المؤسسات الأوروبية تركز على أزمة تفشي فيروس كورونا، المسؤولية هي احتواء انتشاره، ولكن من المهم أيضا أن تستمر المفاوضات مع لندن، حتى في ظل هذه الأوضاع".

وأضاف بارنييه، "علينا أن نكون واقعيين وعلينا الاستعداد للأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر، باتفاق حول السوق الموحدة أو دونه، والذي سيشكل صدمة للشركات والمؤسسات".

وتابع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للعلاقات البريطانية، "وأضيف أن المملكة المتحدة أكدت لنا خلال جولة المفاوضات هذه أنها سترفض أي تمديد للمهلة الانتقالية، فمهلة التمديد موجودة على الطاولة إذا قررنا ذلك قبل 31 حزيران / يونيو، ستمدد لسنة أو سنتين، علينا أن نحرز تقدما في جميع المواضيع، ولكن بريطانيا هي من يبطئ عملية المفاوضات وفي نفس الوقت ترفض أن تمدد المهلة الانتقالية، وهذا يؤسفني. لذلك وبصراحة هذا الأسبوع فشلت بريطانيا في الانخراط بشكل دقيق في عملية المفاوضات".

مشيرا إلى أن "هناك العديد من النقاط التي اقترحناها في الاتفاق السياسي وتم الموافقة عليها عند توقيع اتفاقية انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي ومن هذه الشروط التي وافق عليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هو الانخراط بشكل جدي في عملية المفاوضات".

كما نوه ميشيل بارنييه خلال المؤتمر الصحفي،"أنا اقترح أن نعمل بجد من الآن وحتى شهر حزيران/يونيو، فالوقت قصير جدا وعلينا أن نستعد للتداعيات الاقتصادية وأن نعمل للتوصل إلى اتفاق سياسي مع بريطانيا لتقليص التداعيات التي ستنتج، فريق مفوضي لندن خلال الجولة الثانية، أكدوا أن المملكة المتحدة تعتزم إحراز تقدما جيدا في المفاوضات، ونحن نستطيع التوصل إلى اتفاق حول جميع الشروط في الوقت المناسب، لذاك الآن، إذا كنا نريد تقدما فنحن نحتاج إلى اقتراحات وحلول للبناء عليها".