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    طائرة أمريكية دون طيار طراز MQ-4C Triton

    محلل إيراني يتحدث عن محاولة اختراق أمريكية وسبب استدعاء السفير السويسري

    © REUTERS / PATUXENT RIVER
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    قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، إن بلاده وثقت التهديد الأمريكي لكي تقدمه للمجتمع الدولي كي تثبت أن الولايات المتحدة هي من تبدأ باستفزاز إيران.

    وفي حديث لراديو "سبوتنيك" قال أبشناس إن "الإيرانيين يتحركون على أرضهم ومياههم الإقليمية في حين أن الولايات المتحدة جاءت إلى هذه المنطقة من بعد 15 ألف كيلومتر وهددت المياه الإقليمية الإيرانية والأراضي الإيرانية".

    © REUTERS / Handout .
    إيران تستدعي الراعي للمصالح الأمريكية لديها وتسلمه مذكرة احتجاج

    وأضاف "في الآونة الأخيرة أرسلت الولايات المتحدة طائرات دون طيار حاولت اختراق الأجواء الإقليمية الإيرانية، وبالتالي وجهت إيران إنذارا بعدم دخول أمريكا هذه المنطقة وعدم انتهاك الأجواء الإيرانية". 

    وتابع "في المقابل تصرف الأمريكيون بنوع من الغطرسة ووجهوا تهديدا لإيران، لذلك قررت إيران تسجيل وتوثيق هذا التهديد لتقديمه للمجتمع الدولي كي تثبت أن الولايات المتحدة هى من تبدأ باستفزاز إيران".

    وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أعلن عن استدعاء السفير السويسري لدى طهران كراع للمصالح الأمريكية، وتسليمه مذكرة احتجاج ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج بالإضافة إلى التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج والساحل الإيراني".

    وفي أحدث حرب كلامية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على الزوارق الإيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر، وذلك بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن أمريكية في الخليج.

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    بومبيو يتوعد: سنحاسب إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري

    وكتب ترامب على تويتر عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق القمر الصناعي العسكري في المدار: "أصدرت توجيهات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

    وردت إيران على الفور، حيث قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: "أصدرنا الأوامر باستهداف أي وحدة حربية أمريكية تعرّض للخطر سفننا الحربية أو غير الحربية".

    انظر أيضا:

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