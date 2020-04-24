توقع روسي بنمو سعر نفط "أورال" حتى 25 دولارا للبرميل

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أن المصرف وضع في توقعاته وجهة نظر محافظة على أسعار النفط، ويتوقع متوسط سعر نفط "أورال" 15 دولارا للبرميل في الربع الثاني.

موسكو - سبوتنيك. وتوقعت نابيولينا بنمو سعر نفط "أورال" حتى 25 دولارا للبرميل في الربع الرابع.

وقالت نابيولينا، خلال إحاطة إعلامية: "لقد وضعنا وجهة نظر محافظة حول أسعار النفط في توقعاتنا، وخاصة في هذا العام. نتوقع زيادتها ببطئ، وسطيا من 15 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الثاني حتى 25 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري".

وأضافت: "هناك احتياطات كبيرة من النفط، وحدث تدهور عميق بالطلب العالمي. سيبطئ ذلك استعادة أسعار النفط حتى في حال تنفيذ اتفاقات "أوبك+" مئة بالمئة".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن أعلن منتجون مثل الكويت بأنهم سيتحركون لخفض الإنتاج ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك تتجه الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في الأسابيع التسعة الماضية، لتتوج بواحد من أكثر الأسابيع اضطرابا في تاريخ تجارة النفط.

ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20% هذا الأسبوع، فيما من المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 8% تقريبا.