اليابان تحث الرجال على شراء المواد الغذائية بدلاً من النساء خلال الجائحة

حث عمدة مدينة أوساكا اليابانية، إيتيرو ماتسوي، الرجال على شراء المواد الغذائية بدلاً من النساء خلال فترة انتشار وباء كورونا.

ووفقا لشبكة أنباء "سي إن إن" نقلا عن العمدة أن النساء يقضين وقتًا أطول في التسوق لأنهن يتصفحن المنتجات المختلفة ويدرسون الخيار الأفضل، وقال:"يلتقط الرجال بسرعة ما يطلب منهم شرائه في السوبر ماركت وهذا يتجنب الاتصال المباشر بالآخرين".

وواجه ماتسوي انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه أحد مستخدمي "تويتر" بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء".

كما علق الصحفي الياباني الشهير شوكو منتقدا تصريحات العمدة: "الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن الحياة اليومية يجب ألا يعلقوا".

وقال آخر إن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، معتبرا أن "هناك رجالا غير حازمين ونساء حازمات".

وغرد شخص ثالث: "هل يعتقد أن المتسوقين يرغبون في تضييع الوقت؟ إنهم يفكرون في القوائم والأسعار".

وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، تمثل النساء 51.2 في المئة من سكان اليابان.