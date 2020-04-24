لماذا تحاول بعض الدول إرجاع أسباب الصراع في الشرق الأوسط لمشاكل مناخية

اقترح الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ، نيكولاس دي ريفيير، أن يقوم الأمين العام للمنظمة بإنشاء منصب المبعوث الخاص المعني بالمناخ والأمن، وقال إن آثار تغير المناخ عمقت الصراعات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

قال دميتري تشوماكوف، مساعد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن روسيا تعارض استخدام موضوعات تغير المناخ في الأمم المتحدة لصرف المناقشات عن أسباب نزاعات مسلحة محددة.

وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدث عدد من الخبراء، لماذا تحاول عدد من الدول تحويل التركيز الحقيقي للصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المستفيد من ذلك.

ملف البيئة لتغطية فشل سياسة الحماية الخاصة

يعتقد الأستاذ المشارك في الجامعة الحكومة الروسية للعلوم الإنسانية، العالم السياسي سيرجي سيريوغيتشيف، أن فرنسا، مثل عدد من الدول الغربية الأخرى، تحاول إخفاء إخفاقاتها في المقام الأول في منطقة شمال أفريقيا".

قائلا "إننا نتحدث عن حقيقة أن فرنسا أو إيطاليا نفسها، وحتى الولايات المتحدة لايستطيعون التعامل مع سياسات الحماية الخاصة بهم في تلك المنطقة".

وواصل سيروغتيشيف، قائلاً: "إذا كان الوضع في سوريا معروفا إلى حد ما، فلا يُقال إلا القليل عن منطقة شمال أفريقيا. إن الجيوش الوطنية لبلدان هذه المنطقة الفرعية غير قادرة ببساطة على مكافحة الإرهاب. يعزى هذا السبب جزئيا إلى فرنسا. لكن لديها أيضا مشاكل في هذا، حيث أن الحفاظ على المعدات والوحدات العسكرية في بلد آخر يعد أمرا باهظ الثمن. ولهذا أعتقد أن فرنسا تحاول الآن تحويل انتباهها إلى بعض المشاكل غير الواضحة مثل المناخ: لذا فإن فشلها سيكون أقل وضوحا".

المناخ لتجسيد أفكار الإنسانية في السياسة الفرنسية

يعتقد المحلل السياسي وخبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية غريغوري لوكيانوف، "أن الممثلين الفرنسيين لديهم حجة عقلانية، ووفقا له، فإن قضية المناخ هي أيضا عامل مهم في إمكانات الصراع في دول المنطقة. في الواقع، أحد الأسباب الأساسية للصراع في الشرق الأوسط هو نقص أنواع معينة من الموارد والظروف المناخية القاسية، وهذا هو العامل الأساسي الذي لا يمكن إلغاؤه بإرادة أي شخص ".

وفي حديثه عن دوافع فرنسا لإثارة قضية المناخ ، أضاف الخبير: "أولا ، إن أحد المبادئ الأساسية للسياسة الفرنسية في المنطقة هو الجمع بين أفكار الأبوة والإنسانية، وفي هذا الصدد، فإن الحديث عن علم البيئة لا يحول الانتباه كثيرا إلى الجانب، ولكنهيحاول الاستمرار في الدفاع عن صورته الدبلوماسية".

اختلاف وجهات النظر في السياسة الدولية

في الوقت نفسه، يطرح سؤال منطقي، لماذا إذن تعارض روسيا مثل هذه الزاوية في أنشطة الدبلوماسية الدولية؟ الجواب، وفقا لغريغوري لوكيانوف، تبين أنه بسيط للغاية، فهناك روئ مختلفة للسياسة الدولية. البيان الفرنسي لم يصدر بالصدفة، هذا ليس تبسيطا أو محاولة لقلب الموقف رأسا على عقب.

من ناحية أخرى ، يشير رد فعل الجانب الروسي مرة أخرى إلى أن نهج فرنسا والاتحاد الروسي تجاه الأمن العالمي لا يزالان مختلفين للغاية، وهذا أمر طبيعي بشكل عام، على الرغم من أن مواقف البلدان تميل إلى التغيير بمرور الوقت.

فرنسا تسعى بسياسة البيئة لعملية التنمية

بما أن مسألة البيئة والظروف المناخية وتأثيرها على النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس لها أساس من الصحة، فإن لها آفاق في عملية التنمية.

ووفقا لغريغوري لوكيانوف، فإن باريس تحاول ببساطة اللعب على هذا الاتجاه.

"من المحتمل أنه على المدى المتوسط ، ستثبت البيئة أنها عامل مهم حقا في كل من الحرب والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. لقد حاولت فرنسا ببساطة التفكير في الأمر لعدة سنوات، وربما لعقود قادمة".