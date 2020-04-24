بومبيو يتحدث عن تقنية أمريكية تمنع الوفاة بكورونا

تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تقنية أمريكية جديدة تساهم في مكافحة أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

نشر بومبيو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" علق فيها على تغريدة السفارة الأمريكية في بانكوك.

وكانت السفارة الأمريكية في بانكوك قد تحدثت عن تقديم شركة "باكستر" الأمريكية تقنية فريدة للمرضى الذين يعانوا من فشل كلوي، تسمح بعلاج الإصابات الحادة بالفشل الكلوي، الذي يوصف بأنه أحد أبرز أسباب الوفاة بـ"كوفيد 19".

As we learn more about #COVID19 and how it attacks its victims, advances in technology are critical. Proud of the U.S. companies working in the background of this pandemic to ensure American innovation is put to good use to help save lives. https://t.co/IjzVN9bOA9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 24, 2020

​وأوضحت السفارة أن تلك التقنية تقدمها باكسترا لدعم العاملين الصحيين لتقديم خيارات علاج متقدمة من يعانون من أمراض مزمنة قد تجعلهم أكثر عرضة للخطر بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال بومبيو في تغريداته: "نتعلم المزيد عن كوفيد 19 وكيف يهاجم ضحاياه، يعد التقدم التكنولوجي أمرا بالغ الأهمية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بقوله "تفخر الشركات الأمريكية العاملة في مكافحة هذا الوباء، لضمان استخدام الابتكار الأمريكي بشكل جيد للمساعدة في إنقاذ الأرواح".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.