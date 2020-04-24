الاتحاد الأوروبي يحدث صندوق طوارئ بقيمة ترليون يورو

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على إقامة صندوق طوارئ بحجم تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، عقد زعماء الدول الـ27 مؤتمرا باستعمال تقنية الفيديو، في ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل، استمر أربع ساعات، من أجل دراسة المقترحات، كما احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027، متضمنة برنامجاً للتعافي الاقتصادي لتلافي إخفاق جديد لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وتعادل الميزانية المشتركة نحو 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أشاد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي واصفا إياه بـ "التقدم العظيم" عقب انتهاء أعمال القمة.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات مازالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحا نقدية أم يكتفي بالإقراض، قائلا إن: "أوروبا إذا استدانت لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها" مضيفا أن الأمر سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

وفي السياق نفسه أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعدادا لتقديم دعم مالي كبير لحزمة من أجل التعافي من تداعيات فيروس كورونا تصل إلى تريليوني يورو، لكنها ترغب أولا في معرفة كيف سيجري إنفاقها قبل أن تقرر المشاركة.

وقالت ميركل في تصريح صحفي عقب المؤتمر إن: "الزعماء اتفقوا على الحاجة إلى الصندوق لكنهم اختلفوا حول التفاصيل".

من جانبها وضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين خمسة و15 في المئة، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.