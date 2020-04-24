مبادرة من زعماء العالم لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا دون الولايات المتحدة الأمريكية

انضم زعماء العالم إلى منظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرة لتسريع العمل على إيجاد أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات لمرض "كوفيد-19" ونشرها في مختلف أنحاء العالم.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الاجتماع عبر الفيديو إن "العالم بحاجة إلى هذه الأدوات ويحتاجها بشكل سريع... نواجه تهديدا مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج مشترك".

ووفقا لوكالة "رويترز"‘، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانا من بين الزعماء المشاركين في مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن الخطة، لكن الولايات المتحدة لم تشارك.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لـ"رويترز" قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة لن تشارك.

وأوضح في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار "لن تكون هناك مشاركة رسمية أمريكية... نتطلع لمعرفة المزيد عن المبادرة لدعم التعاون الدولي في تطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".

وكانت المنظمة قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إنها ستعلن عن "تعاون تاريخي" اليوم الجمعة، لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج كوفيد-19.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد منظمة الصحة العالمية واتهمها بالبطء في رد الفعل على تفشي المرض وتركيز اهتمامها بالصين وأعلن تعليق تمويل المنظمة.

