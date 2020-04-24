برلماني بريطاني يعلن في فيديو صيامه أول أسبوع من رمضان.. فما السبب؟

قرر برلماني بريطاني، صيام أول أسبوع من شهر رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام ولفهم ماذا يعني هذا الشهر بالنسبة لهم.

ونشر باول بريستو، النائب عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنجلترا، فيديو على حسابه في "تويتر" قال فيه:

"قررت أنا أيضاً الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست مسلماً لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو".

I am fasting for the first week of #Ramadan. I want to share this experience with the 20,000 Muslims who live in my City #proudofpeterborough #RamadanMubarak pic.twitter.com/dwqf9HY5I7 — Paul Bristow MP #StayHomeSaveLives (@paulbristow79) April 23, 2020

وقال باول إن "رمضان هو وقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات والإكثار من العبادات".

بدأ شهر رمضان 2020 في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي قلب الحياة حول العالم رأسا على عقب. وأودى الوباء حتى الآن بحياة نحو 190 ألف شخص وأصاب ما يقرب من 2.7 مليون وشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

ومع حلول أول أيام رمضان الجمعة، اتخذت الدول والحكومات مجموعة من التدابير الاستثنائية لمنع تفشي الفيروس تزامنا مع تخفيف بعض قيود الحجر الصحي بشكل تدريجي لا يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتأثرت الأنشطة الخيرية التي تسبق عادة شهر رمضان، خصوصا توزيع الأغذية وغير ذلك من التبرعات بإجراءات التباعد الاجتماعي والتداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 العالمي.

وتلزم القيود التي فرضتها معظم الدول بإبقاء أبواب المساجد مغلقة بينما لا يمكن تقاسم وجبة الإفطار التي تجري عادة في أجواء عائلية واحتفالية مع العائلة الواسعة أو الجيران بسبب حظر التجمعات.

ومن جنوب شرق آسيا وصولا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، تخيم القيود على الحركة على المجتمعات المسلمة في ظل حظر الصلاة في المساجد والتجمعات الكبيرة للعائلات والأصدقاء على موائد الإفطار والسحور.