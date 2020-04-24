وزراء السياحة بعلنون البيان الختامي لقمة العشرين

اختتم وزراء السياحة الاجتماع الاستثنائي الأول لرئاسة مجموعة العشرين المقام في السعودية بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2020 ببيان مشترك أعلنوا فيه انخفاض السياحة العالمية بنسبة 45% خلال 2020.

وأكد البيان أنه وقد تبلغ 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي من كورونا حتى سبتمبر/أيلول.

وقال البيان الختامي: "نحن وزراء السياحة في مجموعة العشرين نعرب عن تعاطفنا العميق لخسائر األرواح البشرية والمعاناة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاءالعالم".

وأضاف "إن قطاع السفر والسياحة يمثل 3.10% من الناتج اإلجمالي العالمي، ويؤدي دورًا جوهريًا بالمساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات".

وأكد أن هذا القطاع أكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة قطاعات التعاون االقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض تبلغ نسبته 45% من السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم.