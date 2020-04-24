بالفيديو..طائرة تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب رياح عاتية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب هبوب الرياح القوية.

ويبين مقطع الفيديو كيف تتأرجح الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإسبانية "أيبيريا" خلال الرحلة المتوجهة من مدريد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا قبيل اقترابها من المدرج بسبب الرياح ولتبتعد الطائرة عن الخط المركزي للمدرج.

وقام الطيار لتدارك الموقف بالارتفاع مرة أخرى وتكرار عملية الهبوط.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الإسبانية "أيبيريا" كانت قد أطلقت مطلع الشهر الجاري ممرا جويا مع الصين لنقل الإمدادات الطبية.