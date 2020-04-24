باحث يكشف عن خدعة إيطالية حول تفشي كورونا في أوروبا

كشف باحث إيطالي عن مفاجأة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

جنيف – سبوتنيك. أوضح الباحث في مؤسسة "برونو كيسلر" البحثية، ستيفانو ميرلر أن هناك خدعة إيطالية حول تفشي كورونا في أوروبا.

وقال ميرلر: "تفشي فيروس كورونا في شمالي إيطاليا وتحديدا مقاطعة لومباردي، بدأ قبل 20 فبراير/ شباط، بفترة طويلة.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation تطبيق ذكي في إيطاليا لتتبع تفشي وباء كورونا

وأشار الباحث الإيطالي إلى أن السلطات اكتشفت إصابات كورونا في بداية يناير/ كانون الثاني أو ربما قبل ذلك التاريخ.

وقال الباحث الإيطالي في مؤتمر صحفي نظمه المعهد الوطني الإيطالي للصحة "لاحظنا أنه كان هناك الكثير من المصابين في لومباردي قبل 20 فبراير، لذا بدأ الوباء في وقت أبكر بكثير، وبالتأكيد في يناير، وربما قبل ذلك، لكننا لن نعرف ذلك أبدًا".

وأضاف الباحث أن الوباء بدأ ينتشر على نطاق واسع في 11 أو 12 فبراير - قبل أكثر من أسبوع من تأكيد الحالة الأولى رسميًا.

وأكدت إيطاليا حتى الآن 189 ألفا و971 ألف حالة إصابة بـ كوفيد 19 وأكثر من 25 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

تشهد البلاد تباطؤًا نسبيًا في عدد الحالات مؤخرًا، ويوم الخميس ولأول مرة منذ تفشي المرض، تجاوز عدد حالات التعافي على مدار 24 ساعة عدد الحالات الجديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.