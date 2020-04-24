البيت الأبيض يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول الحقن والمعقمات

وجه البيت الأبيض، اليوم الجمعة، اتهاما لوسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني: "إن الرئيس ترامب أعلن عدة مرات أن على الأمريكيين التشاور مع أطبائهم بخصوص موضوع علاجات فيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحفي بالأمس"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

JUST IN: White House claims media took Trump remarks on possible coronavirus treatments "out of context" https://t.co/OHaZpRv0is pic.twitter.com/8wOyZq8x0a — The Hill (@thehill) April 24, 2020

​وأضافت: "اتركوا الأمر لوسائل الإعلام لكي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

وكان ترامب قد تحدث مساء الخميس عن فرضية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة كورونا وذلك خلال تصريحه الصحفي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الفيروس.

وقال ترامب الخميس في البيت الأبيض "أرى أن المعقمات تقضي عليه "فيروس كورونا" في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة؟"، على حد تعبير الصحيفة.

وتابع "فالفيروس كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".