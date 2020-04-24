أردوغان يبحث هاتفيا مع أمير قطر التعاون المشترك

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سبل التعاون المشترك في القضاء على فيروس كورونا المستجد بالإضافة للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي تغريدة نشرها حساب وكالة "الأناضول" بموقع "تويتر"، أكد فيها أن أردوغان بحث مع أمير قطر هاتفيا التعاون في مكافحة كورونا وقضايا ثنائية وإقليمية.

#عاجل | #أردوغان يبحث مع أمير قطر هاتفيا التعاون في مكافحة كورونا وقضايا ثنائية وإقليمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 24, 2020

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" زادت 3122 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن 109 آشخاص توفوا مما يرفع عدد الوفيات إلى 2600.

أما في قطر فقد أكدت وزارة الصحة القطرية أن مجموع الإصابات ارتفع لغاية يوم أمس إلى 7764 حالة، شفي منهم 750 حالة فيما توفي 10.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 797 إصابة، ونحو 195 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 774 آلاف.