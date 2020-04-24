ترامب: "سي إن إن" شبكة أخبار كاذبة... فيديو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة الأخبار الشهيرة "سي إن إن" الأمريكية، في مؤتمره الصحفي حول تطورات انتشار وباء كورونا في البلاد، اليوم الجمعة، ووصفها بـ"شبكة الأخبار الكاذبة".

وخلال المؤتمر اليومي، وجهت مراسلة "سي إن إن" سؤالا للرئيس الأمريكي عما إذا كان لديه تفاصيل بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، ليرد ترامب: "سي إن إن هي من نشرت أخبار كاذبة حول صحة الرئيس الكوري، ومثل هذا الفعل ليس غريباً على الشبكة التي تعمل على نشر أخبار كاذبة".

“CNN is fake news, don’t talk to me.” pic.twitter.com/VvsUslfyw7 — TMIG (@missionisgreat) April 23, 2020

​وتابع ترامب: "لن أجيب عن أسئلة سي إن إن، ولن أتحدث إلى شبكة الأخبار المزيفة".

وأكد ترامب أن الإعلام لا يغطي الجهود التي تقوم بها إدارته في التصدي للوباء وأن هناك الكثير من الجهات الإعلامية تنشر فقط الشائعات ولا تهتم بالحقائق التي يشعر بها المواطن الأمريكي.