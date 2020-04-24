روحاني يحث الجيش على السعي للاستقرار الإقليمي والتزام اليقظة

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الرئيس حسن روحاني دعا القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إلى السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي مع الحفاظ على اليقظة في مواجهة "الاستفزازات" وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية مع العدو اللدود لطهران وهو الولايات المتحدة.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني، قد قال أمس الخميس، إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمن إيران للتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من "التحرش" بالسفن الأمريكية.

ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله لوزير الدفاع أمير حاتمي عبر الهاتف "يجب أن نتبع بعناية استراتيجيات تضمن الاستقرار المستدام للمنطقة مع الحفاظ على التأهب والوجود القوي في المنطقة".

وقال التلفزيون الرسمي إن روحاني أشار في اتصال هاتفي مع قائد الحرس الثوري حسين سلامي "إلى الأعمال الاستفزازية من قبل الأجانب في المنطقة والحاجة إلى الحفاظ على اليقظة في مواجهة هذه التحركات".

وقال ترامب يوم الأربعاء الفائت إنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بسفن أمريكية، لكنه قال في وقت لاحق إنه لم يغير قواعد الاشتباك العسكري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح الجيش الأمريكي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية الأمريكية وحرس السواحل الأمريكي في الخليج ووصف الواقعة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وألقت طهران باللوم على الولايات المتحدة في الواقعة. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الخميس السفير السويسري في طهران الذي يمثل المصالح الأمريكية في البلاد، فيما يتعلق بالتوتر الأخير بين طهران وواشنطن.