ترامب: لا عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه وقع على حزمة مساعدات بقيمة 320 مليار دولار للعمالة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي يومي حول فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة: "وقعت على حزمة مساعدات بقيمة 320 مليار دولار للعمالة".

وأشار ترامب إلى أن بلادة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية، مؤكدا أنه لا عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب: "نقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد - 19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بأكثر من 25 ألف حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بأكثر من 192 ألف إصابة.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بأكثر من 22 ألف وفاة وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بأكثر من 219 ألف حالة، بحسب أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.