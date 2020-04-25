البحرية الأمريكية توصي بإعادة قائد حاملة طائرات تفشى بها فيروس كورونا لعمله

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، يوم الجمعة إن البحرية الأمريكية أوصت بإعادة قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت التي تفشى فيروس كورونا بين بحارتها إلى عمله.

وقال المسؤولون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن قيادة البحرية قدمت اليوم الجمعة التوصية بإعادة الكابتن بريت كروزير لعمله إلى وزير الدفاع مارك إسبر بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعفائه من المنصب بسبب تسريب رسالة بعث بها إلى قيادة البحرية مطالبا باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة انتشار الفيروس بين البحارة.

وأشاد بحارة الحاملة بقائدها واعتبروه بطلا لأنه كان مستعدا للمخاطرة بمنصبه في سبيل تأمين سلامتهم.

وتقول المصادر إن قائد الحاملة واحد من بين 856 بحارا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا ضمن أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت وعددهم 4800 بحار مما تسبب في إخراج واحدة من أقوى سفن البحرية الأمريكية من العمليات فعليا.

وقال البنتاغون في بيان الجمعة إن إسبر "سيراجع بشكل شامل" التحقيق الأولي للبحرية الأمريكية في تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثم يجتمع مع قادة البحرية لمناقشة الخطوات التالية.

وتوجد حاملة الطائرات حاليا في قاعدة غوام العسكرية، ولا تزال تعمل على الرغم من اكتشاف حالات إصابة بالفيروس التاجي على متنها.

وتمت إقالة القبطان بريت كروزير من منصبه، في وقت سابق، بعد توجيهه رسالة القيادة في وسائل الإعلام، مطالبا فيها باتخاذ إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا على متن السفينة وإجلاء 4 آلاف شخص.

وأمرت البحرية الأمريكية، في وقت سابق، بإجلاء آلاف البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "روزفلت"، عقب تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها يهدد حياة الطاقم.