أستراليا ونيوزيلندا: تكريم العسكريين من المنازل بعد إلغاء العروض بسبب "كورونا"

شهد اليوم السبت تكريم الآلاف في كل أنحاء أستراليا ونيوزيلندا جيشي بلادهم في احتفالات خاصة تم تنظيمها في الممرات الخاصة بسياراتهم وفي الشرفات بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الاحتفالات بتكريم العسكريين الذين قضوا نحبهم في الحروب.

ووقفت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن في ممر السيارات الخاص بها مع خطيبها ووالدها، بحسب "رويترز".

وقالت أردرين في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "هذا العام تواجه كل الدول خطرا جديدا في الوقت الذي يتفاقم فيه تأثير فيروس كورونا في كل أنحاء العالم.

ANZAC Day commemorates Australian & New Zealand Defence Force members who have served & sacrificed & those who continue to serve. UNC ANZAC members from both Australia & New Zealand were proud to #StandAtDawn today to commemorate their Forces. UNC thanks you for your service. pic.twitter.com/KvHVf29lXE — United Nations Command (@UN_Command) April 25, 2020

وأضافت: "ومع مواجهتنا هذه التحديات الجسيمة نتذكر شجاعة الذين أدوا الخدمة باسم السلام والعدالة".

ويحضر عشرات الأشخاص في أستراليا ونيوزيلندا بشكل معتاد قداديس أو مسيرات في 25 أبريل/نيسان لإحياء ذكرى المعركة الدامية التي وقعت في شبه جزيرة جاليبولي في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ANZAC Day commemorates Australian & New Zealand Defence Force members who have served & sacrificed & those who continue to serve. UNC ANZAC members from both Australia & New Zealand were proud to #StandAtDawn today to commemorate their Forces. UNC thanks you for your service. pic.twitter.com/KvHVf29lXE — United Nations Command (@UN_Command) April 25, 2020

لكن، نظرا لحظر التجمعات العامة في الوقت الحالي من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد طلبت السلطات من السكان أن يقيموا قداديس مصغرة في بيوتهم.

وتدفق الشعب الاسترالي أيضا على الشواطئ لإشعال الشموع وتكريم الجيش الذي قاتل في حروب كثيرة عبر العالم.

Staff and family from the High Commission in Honiara took part in the #LightUpTheDawn campaign this morning. They stood for one minute’s silence in their driveways, gardens, on a walk and in private ceremonies here in 🇸🇧 and in 🇦🇺 to mark Anzac Day. #LestWeForget pic.twitter.com/c4aJNU3I6o — Lachie Strahan (@AusHCSols) April 25, 2020

وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ضمن حفنة من الأشخاص الذين تم السماح لهم بحضور احتفال عند النصب التذكاري الوطني للحروب.