مباراة "مجزرة الإصابات" التي حصدت أكثر من 40 ألف بفيروس كورونا

كشف علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا عن المباراة التي حصدت آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد انتهائها.

وبحسب الدراسة الإسبانية توصل العلماء من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية وليس من الصين لأن مكونات الفيروس تختلف قليلا عن مكونات الفيروس الصيني.

وأشار العلماء إلى أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع جدا، حيث أن أهم المصادر كانت الجماهير الإيطالية القادمة لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخصا في ليلة واحدة ما يعد رقما كبيرا أدى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة بهذا الفيروس في كل أنحاء إسبانيا.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت سابقا عن احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور ما سبب بتسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا ككل.