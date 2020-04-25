ترفع لافتات "عودوا للعمل"... احتجاجات في أمريكا تطالب بإعادة فتح الاقتصاد... فيديو

خرج مئات المحتجين في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، يوم الجمعة، للمطالبة بإعادة فتح الولاية وذلك على الرغم من إعلانها أكبر قفزة خلال يوم واحد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، ارتدى محتجون كثيرون قبعات تدعم الرئيس دونالد ترامب ولوحوا بالعلم الأمريكي ورفعوا لافتات كتب عليها "عودوا للعمل" و"افتحوا ويسكونسن الآن" ودعوا حاكم الولاية لإنهاء أمر البقاء في المنازل الساري حتى 26 مايو/ أيار.

وقال محتج من خلال بوق "لا تتركوا الشيوعيين يسيطرون على بلدنا. فلتبقوا أقوياء ومتحدين وواثقين وفخورين بأمريكا".

ووفقا للشرطة في ويسكونسن، فإن نحو 1500 شخص حضروا التجمع ولم يتم اعتقال أحد.

تجدر الإشارة إلى أن "حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة قد تجاوزت 50 ألف حالة يوم الجمعة، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو ويسكونسن 304 حالة إصابة جديدة بكورونا.

وتعد تلك أكبر زيادة خلال يوم واحد في ويسكونسن منذ بدء تفشي الفيروس.

وأصبحت إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قضية خلاف سياسي بعد إجراءات العزل العام للحد من انتشار الفيروس.

وطالب المحتجون في عدة ولايات خلال الأسبوعين الماضيين بوقف الأوامر التي أدت إلى إغلاق الأعمال التجارية والأنشطة الأخرى التي تعتبر غير أساسية.

يذكر أن ولاية ويسكونسن من المتوقع أن تكون ولاية حاسمة في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي يسعى ترامب للفوز فيها بفترة ثانية.