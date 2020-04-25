سفينة سياحية إيطالية تسجل عشرات الإصابات بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، نحو 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

وبعد استكمال إجراء فحوص لكل أفراد الطاقم أدى العدد الجديد الذي أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة على السفينة كوستا أتلانتيكا لنحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا.

تأتي الإصابة الجماعية على ظهر السفينة الراسية في ناجازاكي في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة. وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800. وتوفي نحو 345 شخصا.

وترسو هذه السفينة في اليابان منذ فبراير شباط من أجل الإصلاح والصيانة بعد أن منعت الجائحة عمليات إصلاح مقررة في الصين. وفرضت سلطات نجازاكي حجرا صحيا على السفينة لدى وصولها وأمرت طاقمها بعدم تجاوز رصيف الميناء إلا لزيارة المستشفى.