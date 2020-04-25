ترامب يثير الجدل بفكرة "خطيرة" للقضاء على كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا على الإنترنت بعد تصريحاته حول احتمال حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب يوم الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا في البيت الأبيض، "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

وأضاف "هو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".

وإلى جانب المعقمات، تحدث ترامب أيضا عن "الأشعة فوق البنفسجية" أو "ضوء قوي جدا" يمكن توجيهه إلى "داخل الجسم" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

(Part one) Since everyone claiming Trump is suggesting that people inject themselves with disinfectant or drink bleach aren’t showing the video, here it is. It’s a dumb question but he’s asking doctor if that’s possible. He never told people to do anything with it. pic.twitter.com/qqRsLH6IVc — Tyler Runnals (@TylerRunnals) April 25, 2020

وبحسب "فرانس برس"، اضطرت الشركة المصنعة للمعقمات "ليسول" التي يستخدمها عشرات ملايين الأمريكيين الى إصدار بيان خطي "بسبب التكهنات الكثيفة والتداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت "منتجاتنا المعقمة يجب الا تستخدم بأي ظرف كان في جسد الإنسان (سواء كان بالحقن أو التناول أو أي وسيلة أخرى)".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب، كما تناول نشطاء الإنترنت هذه التصريحات بنوع من الفكاهة.

حَل ترامب للكورونا: اعطوا الناس أُبَر ديتول 🤦🏻‍♂️😊 pic.twitter.com/PkpPngxVHw — Nasser Fakih (@fakihn) April 24, 2020

وبدوره، سارع البيت الابيض إلى اتهام وسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي.

وقالت الناطقة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني، إن "الرئيس ترامب أعلن عدة مرات أن على الأمريكيين استشارة أطبائهم بخصوص موضوع علاجات فيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحفي".

وأضافت "دعوا الأمر لوسائل الإعلام فهي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

كما انتهز جو بايدن المرشح الديموقراطي والمنافس الأبرز لترامب في انتخابات الرئاسة الموقف، وكتب على تويتر "لا أصدق أنني يجب أن أقول هذا، ولكن من فضلك لا تشرب مسحوق التبييض".

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية إن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها.

وتابع قائلا "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".