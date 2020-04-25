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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا 23 أبريل نيسان 2020

    ترامب يثير الجدل بفكرة "خطيرة" للقضاء على كورونا

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا على الإنترنت بعد تصريحاته حول احتمال حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

    وقال ترامب يوم الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا في البيت الأبيض، "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

    وأضاف "هو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".

    وإلى جانب المعقمات، تحدث ترامب أيضا عن "الأشعة فوق البنفسجية" أو "ضوء قوي جدا" يمكن توجيهه إلى "داخل الجسم" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب "فرانس برس"، اضطرت الشركة المصنعة للمعقمات "ليسول" التي يستخدمها عشرات ملايين الأمريكيين الى إصدار بيان خطي "بسبب التكهنات الكثيفة والتداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

    وقالت "منتجاتنا المعقمة يجب الا تستخدم بأي ظرف كان في جسد الإنسان (سواء كان بالحقن أو التناول أو أي وسيلة أخرى)".

    وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب، كما تناول نشطاء الإنترنت هذه التصريحات بنوع من الفكاهة.

    وبدوره، سارع البيت الابيض إلى اتهام وسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي.

    وقالت الناطقة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني، إن "الرئيس ترامب أعلن عدة مرات أن على الأمريكيين استشارة أطبائهم بخصوص موضوع علاجات فيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحفي".

    وأضافت "دعوا الأمر لوسائل الإعلام فهي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

    كما انتهز جو بايدن المرشح الديموقراطي والمنافس الأبرز لترامب في انتخابات الرئاسة الموقف، وكتب على تويتر "لا أصدق أنني يجب أن أقول هذا، ولكن من فضلك لا تشرب مسحوق التبييض".

    وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية إن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها.

    وتابع قائلا "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".

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