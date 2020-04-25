مقطع فيديو لمحاربة كورونا يشعل أزمة بين دولتين

تسبب مقطع فيديو يهدف لمحاربة فيروس كورونا بأزمة فور تحميله، أمس الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت السفارة الصينية في الفلبين بإنتاج مقطع فيديو قصير للتعبير عن الصداقة بين البلدين، لكن سرعان ما أشعل أزمة وأدى إلى نتائج عكسية.

ويعود سبب انزعاج الفلبينيين، على ما يبدو، من أن تصوير عنوان الأغنية للبحر كجسم واحد من الماء، الذي تشترك فيه الصين والفلبين، والذي تعتبره الصين منطقة تابعة لها.

وعولت الصين كثيرا على هذا الفيديو الترويجي الذي أنتجته شبكة تلفزيون "تشايناتاون"، إذ أشركت فيه عديدا من الفنانين الصينيين الكبار مثل "إيميلدا بابان" و"جونفيد بانغايان، بالإضافة إلى الممثل المعروف "يوبين".

This original music video Iisang Dagat is dedicated to those who contributed to our fight against the epidemic from both countries, especially the China Medical Expert Team to the Philippines. The lyrics are written by Chinese Ambassador H.E. Huang Xilianhttps://t.co/E720ijYWFt — ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) April 24, 2020

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.

وعززت الصين تحديدا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة من هذا البحر عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية فيه وتسيير الدوريات البحرية في مياهه.