الجيش التركي يعلن تحييد 32 إرهابيا في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تحييد 20 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) المحظور في تركيا، حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

وبحسب "الأناضول"، قالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام".

وأضافت "تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة الإرهابية إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

#عاجل | الدفاع التركية: تحييد 20 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 25, 2020

كما أعلن الجيش التركي أيضا تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية تركية شمالي العراق.

#عاجل | تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية تركية شمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 25, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش"، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.