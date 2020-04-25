اختارا الرحيل معا... وفاة ممرضتين توأمين بكورونا في بريطانيا

توفيت ممرضتان توأما، تعملان بأحد مستشفيات بريطانيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بفارق 3 أيام بينهما فقط، وكأنهما اختارا الرحيل من الحياة معا كما جاءا معا.

وتوفيت إيما ديفيس (37 عاما)، الممرضة في مستشفى "ساوثهامبتون العام" أمس الجمعة، بعد 3 أيام فقط من وفاة التوأم المتطابق كايتي، التي كانت تعمل ممرضة للأطفال في نفس المستشفى.

وقالت شقيقتهما زوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد قالا دائمًا إنهما جاءا إلى العالم معًا وسيخرجان معًا أيضًا. لا توجد كلمات تصف كيف كانتا مميزتين".

وهرع زملاء كايتي التي توفيت الثلاثاء، في مستشفى ساوثهامبتون للأطفال، حيث عملت لتكريمها خارج المدخل الرئيسي للمستشفى الليلة الماضية، قبل ساعات من وقوع توأمها ضحية للفيروس المميت.

وقالت طبيبة الأطفال كيت برايد: "كانت كايتي شغوفة جدًا في الحد من الضرر ووضع مرضانا أولاً". وتذكرت ممرضات أخريات كيف أنها كانت تحب الماكياج.

وقال جيل بيرن، مدير التمريض في مستشفى جامعة ساوثامبتون، إن التصفيق الذي تم تقديمه الليلة الماضية لمقدمي الرعاية خارج المستشفى كان للسيدة ديفيس والعاملين الذين اعتنوا بها.

ووصفتها الكلية الملكية للتمريض "بأنها ممرضة مخلصة وغير أنانية لديها وقت لكل شخص يشارك مهاراته ومعرفته لضمان رعاية ممتازة للمرضى. ونعتها: ارقدي بسلام كايتي".

وبحسب "بي بي سي"، وصل عدد الوفيات بين الممرضين والممرضات بسبب الفيروس في بريطانيا إلى 50 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.