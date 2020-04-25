بيان أوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا

وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا، معتبرين أنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

ونقلت وكالة "رويترز" البيان الذي جاء فيه: "نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".

وأضاف البيان قائلا: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني توركو ويليامز، اليوم الخميس، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع مع اقتراب بداية شهر رمضان.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.