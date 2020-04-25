"لا تشربوا منتجاتنا"... شركة معقمات "ديتول" تعلق على اقتراح ترامب

علقت شركة ريكيت بينكيزر الأمريكية التي تنتج معقمات ومنتجات عالمية مثل ديتول وليسول، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالية نجاح حقن مصابي فيروس كورونا بالمعقمات، والتي كان هو ذاته أعلن أنها كانت "ساخرة".

ونقل موقع " سي إن إن عربية"، عن شركة ريكيت بينكيزر " Reckitt Benckiser " التي تنتج معقمات ومطهرات ومنتجات عالمية مثل ديتول وليسول، تحذيرها من استخدام هذه المنتجات كتعليق على تصريحات ترامب حول احتمال نجاح حقنها في مصابي كورونا في العلاج.

وأصدرت الشركة بيانا يوم الجمعة، يحذر من أي استهلاك لمنتجاتها التعقيمية قائلة إنه يأتي عقب "تكهنات برزت مؤخرا ونشاط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول تعليق حول تصريحاته السابقة بشأن حقن مصابي كورونا بمطهرات.

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية إن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها.

وتابع قائلا "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".

وأردف ترامب بقوله "تعليقاتي بشأن الحقن كانت ساخرة، كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين، لمجرد رؤية ردود أفعالهم، لست متخصصا طبيا ولا أقول إرشادات طبية".

وكان البيت الأبيض قد وجه اتهاما لوسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.