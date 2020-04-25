الرئيس الإيراني لأمير قطر: نرصد تحركات الأمريكيين بدقة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لأمير قطر، تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، أن طهران تراقب تحركات الأمريكيين في الخليج، ولكنها لن تشرع في أي عداء أو توتر بالمنطقة.

وقال روحاني، وفقًا لما ذكره موقع الرئاسة الإيراني، اليوم السبت إن "إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة والخليج ، لكنها لن تشرع أبدًا في أي عداء أو توتر في المنطقة".

من جهته، شدد أمير قطر على "ضرورة أن تعمل جميع الدول على منع التوترات في المنطقة".

وأدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إطلاق إيران لقمرها الصناعي العسكري قائلا إنه "يجب تحميلها المسؤولية" باعتبار أن هذه الخطوة تعتبر خرقا لاتفاقية مجلس الأمن الدولي.

وكانت إيران قد أعلنت أنها اطلقت القمر الصناعي العسكري "نور-1"، وتم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يخشون من أن التكنولوجيا الباليستية الطويلة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تُستخدم أيضا في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن هذا النشاط يمثل غطاء لتطوير صواريخ باليستية وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.

وفي أحدث حرب كلامية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على الزوارق الإيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر، وذلك بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترامب على تويتر عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق القمر الصناعي العسكري في المدار: ”أصدرت توجيهات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر“.

وردت إيران على الفور، حيث قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: "أصدرنا الأوامر باستهداف أي وحدة حربية أمريكية تعرّض للخطر سفننا الحربية أو غير الحربية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ايوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإيران إلي تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج.