بعد توقفها في مارس... كرة القدم الفرنسية تعود في يونيو بـ"نهائي كأس فرنسا"

اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت أن هناك موافقة على اقتراحه باستئناف موسم كرة القدم فرنسا بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين في يونيو/ حزيران، مبررا ذلك بأنه لم يعترض أحد على الاقتراح.

وبحسب "الميادين"، اقترح لوغريت، يوم أمس الجمعة، استئناف الموسم في حزيران/يونيو المقبل بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين.

وأعلن لوغريت أن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان قد يقام في 13 أو 20 حزيران/يونيو، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

واعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي، أنها ستكون أداة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم، بعد إيقافها في شهر مارس/ آذار ضمن إجراءات الحجر والحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن: "استئناف الدوري لم يتحدد بعد، لكن يمكننا تغيير الجدول قليلاً لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا".

وأضاف "اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا".

وكان نويل لوغريت أعلن الشهر الماضي أن الاتحاد الفرنسي أوقف كل المباريات حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال لوغريت في بيان، نُشِرَ على موقع الاتحاد: "إن تصريحات رئيس الجمهورية تدفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتحمل مسؤولياته والمساهمة في حل الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا".

وأضاف: "بناء على ذلك، أود أن أعلن تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد وبطولاته والتجمعات المختلفة والدورات التدريبية بداية من غدا، الجمعة 13 مارس/آذار وحتى إشعار آخر. وسوف تستأنف الأنشطة بمجرد أن تسمح الظروف الصحية".