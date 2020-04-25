حالة غير طبيعية على متن حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" بعد إصابة طاقمها بكورونا

ذكرت صحيفة "Popular Mechanics" أن تفشي وباء "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" على متن حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" تبين أنه غير طبيعي من حيث الإحصاءات.

ووفقا للصحيفة، تبين أن نصف الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ليس لديهم أي أعراض للمرض، حيث كان من بينهم رجال ونساء تحت سن الثلاثين. مشيرة إلى أن 25% من إجمالي عدد المصابين في أمريكا يصابون دون ظهور أعراض المرض عليهم.

ويشار إلى أنه أصيب 840 شخصا على متن السفينة، بينما توفي جندي واحد، وقد تم إرسال حاملة الطائرات إلى الشاطئ، حيث تم وضع أفراد الطاقم بالحجر الصحي، بينما بقي جزء منه على متن السفينة لضمان عمل أنظمتها.

وتقع السفينة في قاعدة غوام العسكرية، وبحسب الإدارة، فإن السفينة لا تزال في الخدمة على الرغم من وباء الفيروس التاجي بين أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق، تم عزل قائد السفينة بعد انتشار الرسالة التي أرسلها إلى القيادة طالبا فيها إجلاء الطاقم بسبب تفشي فيروس كورونا.