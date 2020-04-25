للمرة الأولى منذ سنوات... "كوكب اليابان" يشهد تراجعا اقتصاديا بسبب كورونا

تشهد اليابان تراجعا اقتصاديا بسبب توقف الكثير من الأعمال في البلاد نتيجة إجراءات الحظر المحلية والدولية التي أثرت على قطاع الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الحكومة اليابانية أعلنت أن اقتصاد البلاد يسوء بصورة سريعة وسط وضع صعب للغاية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في تقريرها الاقتصادي الشهري لأبريل/نيسان.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ نحو 11 عاما التي تستخدم فيها الحكومة اليابانية كلمة "يسوء" في تقييمها للاقتصاد.

وانخفضت التقييمات الحكومية للاستهلاك الشخصي في البلاد للشهر الثاني على التوالي، وقالت إن الاستهلاك الشخصي يتراجع بصورة سريعة بسبب تفشي الفيروس.

كما خفضت تقييمها لسوق العمل للشهر الثاني على التوالي بالقول إن وضع التوظيف شهد "بعض التحركات الضعيفة مؤخرا"، وقالت إن معدل الهبوط في عروض العمل يتسارع منذ شهر فبراير/شباط.