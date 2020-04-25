"الصحة العالمية" تطلق تحذيرا بشأن الأجسام المضادة وإصدار "جوازات المناعة"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الحكومات من إصدار "جوازات مناعة"، ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، اليوم السبت، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد 19" يتمتعون بالمناعة ضد الفيروس، لأنهم يحملون في أجسادهم "أجساما مضادة".

وأشارت المنظمة في بيانها الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن منح "جواز مناعة" من بعض الحكومات للأشخاص الذين تعافوا من المرض يمكن أن يساهم في انتشاره على مدى أوسع من السابق.

وأشار الموقع إلى أن الإفادات الجديدة للأطباء تشير إلى أن الأشخاص متوسطي العمر المصابين بفيروس كورونا المستجد يموتون بالسكتات الدماغية.

وأظهرت التقارير الجديدة أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في إسبانيا، قد أصيبوا بالفيروس أكثر من أي مكان آخر في العالم.