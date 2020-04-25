رغم نجاحه في تشكيل الحكومة… ملف فساد جديد ضد نتنياهو

على الرغم من نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية مع غريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، فإن بنيامين نتنياهو، يواجه ملف فساد جديد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، صباح اليوم السبت، بأن النيابة الإسرائيلية العامة تستعد لفتح ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو، وهي القضية المعروفة باسم "قضية أسهم البورصة".

פרסום של פרשננו מרדכי גילת ב-#השבוע: בפרקליטות מיסוי וכלכלה בת"א הוקם צוות שנערך לחקירה פלילית בפרשת המניות של רה"מ נתניהו pic.twitter.com/krTHQ00XVM — כאן חדשות (@kann_news) April 24, 2020

وأكدت القناة العبرية أن القضية الجديدة المتهم فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، تتعلق بصلته مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائية من رجال أعمال، وهو ملف تم تحويله من قبل مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.

وناقش مراقب الدولة سؤالا يتعلق بمدى خرق نتنياهو القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة، لكن نتنياهو يرى أنه حصل على استثناء لخرق هذه القواعد.

ويشار إلى أن نتنياهو متهم في أربع قضايا فساد وتلقى رشى ومحسوبية، وهي بأرقام "1000" و"2000" و"3000" و"4000".