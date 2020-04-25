إيران ترد على معارضة أمريكا حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي

وغرد شمخاني عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا": إن معارضة أمريكا لطلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تنتهك "القاعدة الملزمة للحق في الصحة".
وتابع "الحكومات الثالثة (الأخرى) لها التزامان؛ قطع التعاون مع الحكومة المنتهكة (للقاعدة) والمبادرة لإنهاء الوضع غير القانوني".
رفض #أمريكا لطلب #إيران اخذ قرض من صندوق النقد الدولي يخالف «قاعدة وجوب الحق من أجل السلامة». على الحكومات الأخرى تعهدين، قطع العلاقات مع الحكومة المنتهكة واتخاذ خطوة بهدف إنهاء الأوضاع غير القانونية. لان #أوروبا اكتفت بالاعراب عن أسفها فقط!#علينا_أن_نصبح_أقوياء
— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 25, 2020
وأضاف أن أوروبا أعربت عن الأسف كعادتها دائما.
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