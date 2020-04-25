إيران ترد على معارضة أمريكا حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي

أعلن، علي شمخاني، الأمين الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن معارضة الولايات المتحدة لطلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ينتهك "القاعدة الملزمة للحق في الصحة".