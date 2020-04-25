الحكومة البريطانية توجه دعوة للبريطانيين حول التباعد الاجتماعي

أكد وزير الداخلية البريطاني، بريتي باتل، أن بريطانيا لم تخرج من الخطر ودعا البريطانيين إلى مواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب "رويترز"، جدد وزير الداخلية بريتي باتل التأكيد على رسالة الحكومة للجمهور، اليوم السبت، ودعاهم للبقاء في المنزل في الوقت الذي تقاتل فيه بريطانيا تفشي الفيروس التاجي.

ودعا الوزير البريطاني الناس إلى مواصلة اتباع القواعد لأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر.

وقال باتل في مؤتمر صحفي "تعليماتنا ما زالت واضحة، على الناس أن يبقوا في منازلهم وأن يحموا خدمة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "نحن نعلم أن الناس محبطون لكننا لسنا بعيدين عن الخطر، من الضروري أن نواصل اتباع القواعد".

وتبدأ بريطانيا تجارب لتحديد فعالية بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد-19 في علاج مرضي "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس، بحسب "رويترز".