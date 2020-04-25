بلومبورغ تعلق على تقارير تفيد بموت الزعيم الكوري الشمالي

أعلن رئيس جمعية الصداقة الكورية، الدبلوماسي أليخاندرو كاو دي بينوس، أن التقارير حول وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غير صحيحة.

ووفقا لوكالة "بلومبورغ"، نقلا عن الدبلوماسي أليخاندرو كاو دي بينوس، فإن المعلومات حول صحة كيم جونغ أون خاطئة وخبيثة.

Esto es OFICIAL: La información sobre el grave estado de salud de nuestro Mariscal Kim Jong Un ES FALSA y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten la fuente de las noticias y sean menos sensacionalistas. — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 25, 2020

وفي وقت سابق، زعمت نائبة مدير شبكة التلفزيون الفضائية " HKSTV" والتي مقرها هونغ كونغ، تشينغ فنغ، وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على صفحتها على شبكة "ويبو".

Vice director of HKSTV Hong Kong Satellite Television says North Korea leader kim jong un is dead. https://t.co/TWd0QwhxMj — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 24, 2020

ووفقا لصحيفة " International Business Times"، فإن المعلومات التي حصلت عليها أكدها مصدر قوي جدا، حيث انتشر منشورها عبر تويتر.

وتباينت التصريحات حول صحة الرئيس الكوري الشمالي خلال اليومين الماضيين بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية، والمرة الأخيرة التي ظهر فيها كيم علنًا كانت في 11 أبريل/ نيسان الجاري عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

إلا أن حكومة كوريا الجنوبية نفت التقارير المنشورة حول تدهور صحة كيم، وقالت إنها لم ترصد علامات غير عادية في الشمال.