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    تركيا تعلن مساعدة 57 دولة وإجلاء 60 ألف مواطن منذ تفشي كورونا

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (26)
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    أعلنت الحكومة التركية، مساء اليوم السبت، إعادة أكثر من 60 ألف مواطن تركي من أنحاء العالم كافة، بعد تعطل الرحلات الجوية من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وقال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة له عبر "تويتر": "حتى اليوم تمكنا من إعادة أكثر من 60 ألف من مواطنينا". ولفت إلى أن تركيا أعادت أيضا 20 ألف أجنبي إلى بلدانهم.

    ​وأضاف وزير الخارجية التركي، أن بلاده قدمت الدعم الطبي لـ57 دولة، في إطار مكافحة انتشار وباء "كوفيد 19" العالمي.

    متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020
    © Sputnik . Russian Defence Ministry
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    على جانب آخر، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت ارتفاع إصابات كورونا إلى 107 آلاف و773، توفي منهم ألفين و706، بينما تعافى 25 ألفا و582، بحسب وكالة "الأناضول".

    وفقًا لهذه البيانات، تعد تركيا الآن سابع أكثر بلدان العالم تضررًا من انتشار الفيروس المستجد، من حيث عدد المصابين، وذلك بعد كل من؛ الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

    ومع ذلك، فإن عدد ومعدل الوفيات لديها يقل عن كثير من بلدان العالم خاصة جيرانها الأوروبيين، إذ يعادل 2.5% تقريبًا من إجمالي عدد الإصابات المسجلة في تركيا.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (26)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مولود جاويش أوغلو
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