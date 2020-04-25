الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة جونسون للعمل

أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.

وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام، في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل/نيسان الجاري، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

تأتي عودة جونسون في وقت حرج، حيث تشهد البلاد إغلاقا منذ أكثر من شهر، كما يعتمد الوزراء على جونسون للدفع بإجراءات جديدة في خطط الخروج من الأزمة.

كما يشعر كبار الوزراء في الحكومة بالقلق من أن يؤدي الإغلاق المطول إلى انهيار عشرات الآلاف من الشركات وإلحاق أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها، بحسب الصحيفة.

وقررت بريطانيا الأسبوع الماضي، استمرار العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المملكة المتحدة تقترب على الأرجح، من ذروة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، لكن من السابق لأوانه إزالة الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد بسبب الوباء.