روحاني: فيروس كورونا غير نمط الحياة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" غيّر نمط الحياة، كونه يستوجب "التباعد الاجتماعي"، على العكس من الحياة الطبيعية المبنية على التجمع الاجتماعي.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن الرئيس روحاني أن جميع المناسبات الاجتماعية والبرامج الحياتية مبنية على التجمع إلا أن كورونا أوجد العكس من ذلك وهو التباعد عن بعض، والفيروس يمثل مشكلة نواجهها، إضافة عن بلاده تواجه الحظر.

وأوضح الرئيس الإيراني أن جميع الحكومات تواجه اختبارا كبيرا في كيفية إدارة موضوعي الصحة والإقتصاد بشكل متزامن، موضحا أن هناك بون شاسع بين الدولة التي يكلف فيها علاج المصاب بكورونا 1000 دولار في الليلة الواحدة، ويخصصون 4 آلاف دولار له، مع الدولة التي يعالج فيها المصابون بكورونا مجانا، ففي هذا المجال هناك ضغط كبير على عاتق الحكومة.

ولفت روحاني إلى أهمية مشاركة الشركات المعرفية في مكافحة كورونا، وقد أنجزت خطوات جيدة في هذا المجال، موضحا أن جميع احتياجات بلاده من أجهزة التنفس الإصطناعي قد تمت تغطيتها في الوقت الحاضر.

وأشار روحاني إلى أن إيران ستتحول خلال شهرين من وضع الاحتياج إلى وضع التصدير في المنتجات والمستلزمات الطبية.