دراسة تنشر مواعيد الانتهاء من أزمة كورونا في الدول المختلفة وبينها العربية

صدرت دراسة علمية جديدة في دولة أسيوية كشفت خلالها زمن وتوقيت انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

ونشرت جامعة ​سنغافورة​ للتكنلوجيا والتصميم تفاصيل دراستها التي تبين فيها جداول عدد الإصابات بالفيروس في كل دولة والنقطة القسوى وعملية الانحدار التي تشير إلى انخفاض المصابين وانتهاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان، وهي لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء ك​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​ وإسبانيا وصولا إلى تركيا وإيران وغيرها من الدول.​

وبينت نتائج الدراسة أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، عدا ​الأردن​ و​لبنان​ التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما كورونا وذلك في 19 و22 من الشهر الحالي.

وأظهرت الدراسة تاريخ الانتهاء في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت.