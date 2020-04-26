تحطم طائرة في أمريكا ومقتل 3 أشخاص بينهم طفل

ووقع الحادث في وادي جوشوت، حيث تم اكتشاف حطام طائرة "بيتشكرافت" على بعد حوالي 40 كيلومترًا من حدود ولاية يوتا.

وتم استعادة جثث الركاب بينهم، توماس كوانفيغ البالغ من العمر 48 عاما، وستايسي كوانفيغ البالغة من العمر 49 عاما، ودانيال كوانفيغ البالغ من العمر 8 سنوات. وفقًا لصحيفة "إلكو ديلي"، وكان توماس كوانفيغ يعمل مهندسًا في شركة "Intel Corp".

وتحطمت الطائرة من المقدمة عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا لأسباب غير معروفة، ولا يزال التحقيق جار.

في وقت سابق، قام شاهد عيان بتصوير لحظة هبوط طارئ لمروحية من طراز "مي-26" في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.