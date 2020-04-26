تقارير: البيت الأبيض يفكر في تغيير وزير الصحة

ونفى جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، ذلك وقال إن وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وفقا لـ "رويترز".

وقال دير "أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقالت كايتلين أوكلي المتحدثة باسم وزارة الصحة "الوزير أزار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد".