جبال سويسرا تتزين بعلم روسيا دعما لها في حربها ضد كورونا... صورة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لجبال الألب السويسرية وهي تتزين بالعلم الروسي وذلك دعما لروسيا في مكافحتها لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصورة ألوان العلم الروسي المؤلفة من الأبيض والأزرق والأحمر على إحدى جبال الألب في سويسرا.

Гора Маттерхорн в Швейцарии в цветах российского флага в знак солидарности с Россией в борьбе с распространением коронавируса pic.twitter.com/HesClLfG76 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 26, 2020

وعلق صاحب الصورة الإعلامي الروسي دميتري سميرنوف قائلا: "جبل ماترهورن في سويسرا بألوان العلم الروسي كعلامة على التضامن مع روسيا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الحملة أطلقتها سلطات المدينة الواقعة إلى جانب هذه الجبال بالتنسيق مع المواطنين الذي أرادوا بهذه الطريقة التضامن مع روسيا التي تكافح فيروس كورونا المستجد.