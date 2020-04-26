مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

أصبحت مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، خالية من أي حالة إصابة بالفيروس، وذلك بحسب مسؤول صيني في مجال الصحة.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية، "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل/نيسان، أصبح عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 بالمئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 في المئة على مستوى البلاد.