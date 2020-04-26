روسيا تخطط لتصدير 40 طنا من المعدات الطبية إلى فنزويلا

أعلن السفير الروسي في كاراكاس، سيرغي ميليك- باغداساروف، أن روسيا تخطط لتصدير أكثر من40 طنا من الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" إلى فنزويلا في فترة قريبة من 9 مايو/أيار.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "بعد وقت قريب، أقرب إلى عيد النصر، ننتظر شحنة كبيرة من الأدوية، أكثر من 40 طنا، والحديث يدور عن صادرات دورية في إطار الالتزامات وفق العقود لتصدير الأدوية الحيوية المطلوبة لشرائح واسعة من السكان في فنزويلا".

كما أشار السفير إلى أن وزيرا الصحة للدولتين أجريا مباحثات عبر الفيديو يوم 24 أبريل/نيسان وبحثا مجموعة واسعة من المسائل العملية، واتفقا حول صيغ التعاون في أكثر المجالات أهمية في ظروف مواجهة وباء كورونا.