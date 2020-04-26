دولة جديدة تعلن إلغاء دوري كرة القدم بسبب كورونا

أعلنت إحدى دول أمريكا الشمالية، أمس السبت، عن إلغاء بطولة الدوري المحلي بكرة القدم، وذلك بسبب تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه عن إيقاف بطولة الدوري المحلي بكرة القدم لموسم 2019/20 نهائيا وهذا القرار سار على كل الدرجات المرخصة في الاتحاد بما في ذلك دوري الهواة.

وفي اجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ ، تقرر أيضًا إلغاء تخفيض وترقية الفرق في الفصل لمدة ستة مواسم.

يذكر أن عشر مباريات جرت في بطولة المكسيك لكرة القدم احتل فيها فريق "كروز أزول" المركز الأول برصيد 22 نقطة و احتل فريق "ليون" المركز الثاني و فريق "سانتوس لاجونا" في المركز الثالث.