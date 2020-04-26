دولة جديدة تعلن إلغاء دوري كرة القدم بسبب كورونا

وأصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه عن إيقاف بطولة الدوري المحلي بكرة القدم لموسم 2019/20 نهائيا وهذا القرار سار على كل الدرجات المرخصة في الاتحاد بما في ذلك دوري الهواة.
Lincroyable décision de la fédération mexicaine pour lavenir du football ! #d1 #mexico #mexique #fifa https://t.co/CDHSmcgvRC pic.twitter.com/8QWKuEMCHK— FootNews.be (@footnewsbe) April 18, 2020
وفي اجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ ، تقرر أيضًا إلغاء تخفيض وترقية الفرق في الفصل لمدة ستة مواسم.
يذكر أن عشر مباريات جرت في بطولة المكسيك لكرة القدم احتل فيها فريق "كروز أزول" المركز الأول برصيد 22 نقطة و احتل فريق "ليون" المركز الثاني و فريق "سانتوس لاجونا" في المركز الثالث.
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