كبرى الكنائس في كوريا الجنوبية تفتح أبوابها مع الالتزام بالتباعد

فتحت كنائس كبرى في كوريا الجنوبية أبوابها مرة أخرى، اليوم الأحد، بعد إغلاق في إطار إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد لكنها طلبت من زوارها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بعد أن خففت الحكومة بعض القيود على التجمعات الدينية مع تباطؤ انتشار المرض.

وتطلب كنيسة أونوري، وهي إحدى أكبر الكنائس في العاصمة سيئول، من رعيتها تسجيل أسمائهم عبر الإنترنت قبل القداس والجلوس في مقاعد محددة للحفاظ على المسافات فيما بينهم، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤول في الكنيسة إنها قصرت الحضور في القاعة التي تتسع لثلاثة آلاف شخص على 700 زائر فقط.

ومددت كوريا الجنوبية، يوم الأحد الماضي، فترة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي حتى الخامس من مايو/ أيار لكنها خففت بعض القيود على المنشآت الرياضية والدينية التي شهدت إجراءات صارمة.

وكانت كنيسة شينتشيونجي بؤرة أساسية لتفشي المرض في كوريا الجنوبية إذ يرتبط نحو نصف الحالات في البلاد بأفراد ارتادوها. وسجلت كوريا الجنوبية 10728 إصابة بالمرض.