بعد إصابة نمور وأسود... كورونا يظهر لدى حيوانات "المنك" في هولندا

وحسب "أسوشيتد بريس" أثبتت التجارب التي أجريت على الحيوانات وجود المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد، في مزرعتين في هولندا.

وصرحت وزارة الزراعة الهولندية، اليوم الأحد، أن بعض العاملين في المزرعتين أظهروا في وقت سابق أعراض المرض و"لذلك من المفترض أن هذه الإصابات بين البشر".

وكإجراء احترازي، تقوم السلطات بإغلاق الطرق على مسافة 400 متر (ياردة) من المزارع المتضررة في شمال برابانت، وهي المنطقة الهولندية الأكثر تضرراً من الفيروس التاجي.

وحيوانات المنك ليست الحيوانات الأولى المصابة بالفيروس التاجي. وتأتي النتائج بعد اختبارات إيجابية في قطتين للحيوانات الأليفة في ولاية نيويورك وفي بعض النمور والأسود في حديقة حيوان برونكس، مما يضاف إلى عدد صغير من الحالات المؤكدة للفيروس في الحيوانات في جميع أنحاء العالم.