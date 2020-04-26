أستراليا تطلق تطبيقا إليكترونيا لتتبع مصابي كورونا

أطلقت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تطبيقا إلكترونيا لتتبع فيروس كورونا يستخدم إشارات بلوتوث لإخطار مستخدميه في حال اقترابهم من مستخدمين أخرين قد أصيبوا بالفيروس.

ونقل موقع "إيه بي سي" الأسترالي عن وزير الصحة، جريج هانت، قوله إن "التطبيق سيساعد أستراليا على العودة إلى الحياة الطبيعية حيث يسهل الاتصال بالأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس، لكن حقوقيين انتقدوا التطبيق باعتباره انتهاكا للخصوصية".

يصر هانت على أن البيانات التي تم جمعها بواسطة الجهاز لن يتم الإطلاع عليها إلا من قبل مسؤولي الصحة.

ولا تزال أستراليا تفرض قيودا صارمة على الحركة والتجمعات على الرغم من الانخفاض المطرد في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وأغلقت السلطان جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، أو على الأقل مقيدة، بينما تقتصر التجمعات العامة على شخصين.

وتتطلب إجراءات التباعد الاجتماعي من الأشخاص الحفاظ على مسافة آمنة 1.5 متر عن بعضهم البعض.